L'Italia sorride: Luca Tesconi è d'argento

Nella finale Tesconi ha ottenuto la miglior prestazione nei dieci tiri, con 101,8 punti, meglio di tutti gli altri sette avversari. Jin Jongoh ha trionfato in quanto disponeva di quattro punti in più dalle qualificazioni.

''Ci avrei messo la firma, assolutamente non me l'aspettavo. Mi sono reso conto di aver vinto una medaglia olimpica soltanto quando sono salito sul podio, quindi all'ultimo momento - è stato il commento a caldo di Tesconi - . Sono stato l'ultimo azzurro a conquistare il pass olimpico ed ora mi sento molto orgoglioso di ciò che ho fatto. Quasi non ci credo, sono strafelice, il tiro a segno è il mio sport e anche la mia vita''.

Questa di Londra è l'ottava medaglia nella storia dell'Italia olimpica del tiro a segno, la terza d'argento. L'ultima a salire sul podio, nella gara delle carabina 3 posizioni di Atene 2004, era stata l'attuale ct della squadra azzurra Valentina Turisini.