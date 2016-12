Un tuffo da record ma non da finale

foto SportMediaset Correlati DIRETTA AZZURRA

Il primo "tuffo" ufficiale di Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Londra 2012 registra il record italiano ma non la finale. Nella staffetta 4X100 stile libero non è bastato il tempo di 3'39''74 per entrare in finale. Solo dodicesime le azzurre con Alice Mizzau in prima frazione, la Pellegrini in seconda (54''28 il suo tempo), Laura Letrari in terza e Erika Ferraioli a chiudere. Le australiane le più veloci, davanti a Usa e Olanda.

"Eravamo tutte emozionate - dice l'olimpionica - e sapevamo che era difficile entrare. Sono tranquilla e da domani si comincia a fare sul serio. I big che hanno fatto flop? Ho visto Biedermann, Park squalificato e Phelps che ha faticato: speriamo ci siano sorprese anche nelle altre gare, ma non per me...", ha dichiarato la Pellegrini.