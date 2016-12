Olimpiadi: è la notte della fiamma

LA CRONACA DELLA CERIMONIA







22:00 SI COMINCIA: PIOVE



22:05 DICHIARATA LA TREGUA OLIMPICA



22:23 STORIA BRITANNICA IN 20 MINUTI



22:31 ENTRA LA REGINA ELISABETTA



22:39 TRA MARY POPPINS E PETER PAN



22:52 IL TURNO DI MR.BEAN



23:02 STRAORDINARIA HIT PARADE UK



23:20 COMINCIA

LA SFILATA DEGLI ATLETI



23:52 SFILATA IN RITARDO



00:05 ENTRA L'ITALIA



00:28 LA

VEZZALI RIENTRA AL VILLAGGIO



00:52 SFILATA

QUASI AL TERMINE



00:57 LO

STADIO ESPLODE: ECCO GLI "HEROES"



01:10 IL

MOMENTO DEI DISCORSI



01:18 APERTI

I GIOCHI OLIMPICI



01:24 LA

TORCIA ARRIVA ALLO STADIO







01:27

LETTURA DEI GIURAMENTI





01:35 L'ULTIMO

TEDOFORO? SETTE GIOVANISSIMI





01:38 FUOCHI

D'ARTIFICIO E PAUL MCCARTNEY























Una leggera pioggia sta bagnando l'avvio della cerimonia, ma l'atmosfera è comunque caldissima. Parte il filmato che presenta "Isles of Wonder", le Isole delle Meraviglie, il tema scelto da Boyle per il grande spettacolo. Al termine è stato il recente vincitore del Tour de France Bradley Wiggins a fare rintoccare un'enorme campana: il segnale del via. 23Il segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, a pochi minuti dell'inizio della cerimonia d'apertura dei Giochi di Londra 2012, e' apparso sui tabelloni dello stadio per proclamare la tradizionale tregua olimpica.E' durata circa 20 minuti la prima parte dello spettacolo. "Isles of Wonder" ha rappresentato l'evoluzione della società e della cultura britannica dalla ruralità alla rivoluzione industriale alla civiltà del lavoro interpretata da centinaia e centinaia di protagonisti. Il tutto culminato nell'accensione di cinque cerchi infuocati.Preceduto da un divertente filmato in cui lei stessa è stata protagonista insieme a Daniel Craig, lo 007 dello schermo, ecco l'ingresso in tribuna della Regina Elisabetta II insieme al consorte Filippo d'Edimburgo. Uragano di applausi, poi, cantato da un coro di bambini, "God Save the Queen", l'inno nazionaleE' tempo della grande cultura popolare, personaggi e romanzi 100% english: Mary Poppins conforta bambini in un ospedale, J.K. Rowling, la "mamma" di Harry Potter, legge brani da Peter Pan. Sul palco, Mike Oldfield, grandissimo compositore e chitarrista degli anni '70 e '80, suona dal vivo la colonna sonora.Nella carrellata di simboli "british", non poteva mancare Rowan Atkinson, più noto al mondo come Mr.Bean: il comico si è finto orchestrale sognante di essere un protagonista di "Momenti di gloria", famoso film degli anni '80 ambientato proprio alle Olimpiadi.In una lunga e coloratissima coreografia di giovani "tecnologici", la grande storia del rock e pop inglese: uno in fila all'altro, brani di grandissimi artisti britannici quali Beatles, Queen, Led Zeppelin, Rolling Stones, David Bowie, Eurythmics e persino dei Sex Pistols, un tempo nemici giurati dell'ordine costituito. Il pubblico balla sugli spaltiPreceduta da un'ultima parte di spettacolo dedicata al ricordo e ai sentimenti, comincia la grande sfilata degli atleti e delle nazioni. Come da tradizione, si parte con la Grecia, il paese culla delle Olimpiadi. Poi, via con l'ordine alfabetico a cominciare dall'Afghanistan.Prosegue la sfilata di bandiere, atleti, coloratissimi e sorridenti come sempre. Il cerimoniale, tuttavia, è in ritardo: siamo alla lettera "E" e già da minuti e minuti, secondo il programma, avrebbe dovuto passare l'Italia. Non resta che aspettare.Valentina Vezzali entra allo stadio con la bandiera italiana in testa alla delegazione azzurra. Molte le bandiere, i cartelli, i messaggi personali sventolati dagli atleti azzurri. Subito dopo, però, autentico boato allo stadio: entra la Giamaica guidata da Usain Bolt"Mi sembra di vivere un sogno, sono frastornata'. Cosi' Valentina Vezzali, portabandiera azzurra, racconta la sua emozione appena finita la sfilata. ''"E' stato bellissimo, non mi sono resa conto, e' stato come essere dentro ad un mondo fantastico, meraviglioso, credo di aver fatto un sogno. E' stato un onore rappresentare la nostra Italia. E sabato questo mi servira' per puntare alla medaglia d'oro''. 'Sono carica a mille", conclude prima di rientrare al villaggio con il capoufficio stampa azzurro, Danilo di Tommaso.Il passaggio della numerosissima squadra degli Stati Uniti (con Michelle Obama scatenata in tribuna) anticipa la sfilata delle ultime delegazioni sulla pista dello Stadio Olimpico. Poi sarà il tempo del giuramento olimpico e dell'apertura ufficiale dei Giochi della XXX Olimpiade.Sulle note della celeberrima "Heroes" di David Bowie, è entrata la squadra britannica, che, da ospite dell'Olimpiade, chiude la grande parata delle Nazioni. Entusiasmo alle stelle anche in tribuna reale, dove si sbracciano il principe Harry, l'erede al trono William con la sua Kate.Dopo una parentesi rock guidata dal gruppo degli Arctic Monkeys, è l'ora dei discorsi di benvenuto e di proclamazione dell'apertura dei Giochi. Sul palco, il grande ex-atleta inglese Sebastian Coe, presidente del comitato olimpico, e quindi il presidente del Cio Jacques Rogge.Con la breve, tradizionale formula, la Regina Elisabetta ha dichiarato aperti i XXX Giochi Olimpici. La bandiera dei cinque cerchi viene portata all'interno dello stadio da grandi personaggi dello sport, della politica, della cultura e della società civile. Vicino a loro, sorretto dalla moglie, il grandissimo Mohammed Alì.A bordo di un motoscafo viaggiante sul canale vicino allo stadio Olimpico, arriva la torcia olimpica. A porgerlo a sir Steve Redgrave, grande canottiere degli anni '80 e '90, David Beckham.Un altro passaggio classico: un atleta, un tecnico e un giudice leggono il giuramento olimpicoSono sette giovani atleti, e non uno solo, l'ultimo tedoforo. Sono stati tutti insieme ad accendere il braciere olimpico nello stadio di Londra. La torcia e' stata consegnata loro dal canottiere britannico Sir Stephen Redgrave, cinque ori olimpici, che l'aveva ricevuta dal David Beckham, giunto allo stadio su una motoscafo che l'ha portata sul Tamigi.Aperte le Olimpiadi, acceso il braciere, esplosi migliaia di fuochi d'artificio allo stadio e in tutta la zona circostante, è ora del gran finale: Sir Paul McCartney entra in scena e risuonano le note di "Hey Jude", cantata in coro da tutti gli atleti e dal pubblico, guidati proprio dall'ex-Beatle. Al termine, un grande applauso e il rompete le righe: comincia la XXX Olimpiade.