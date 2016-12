Tennis, Fognini-Djokovic e Venus-Errani

- Partenza in salita, alla suaOlimpica, perche troverà subito sul suo cammino, il n° 2 mondiale . Più clemente invece il sorteggio conche si giocherà il primo turno contro l'americano. Difficile però il primo match di doppio per il duoche sfideranno la coppia numero 5 formata daNon fortunata anche

Restando in campo femminile, Flavia Pennetta si scontrerà con la romena Sorana Cirstea. Primo turno contro la ceca Klara Zakopalova per l'ex n° 7 mondiale: Francesca Schiavone, invece debutto contro la belga Kim Clijsters per Roberta Vinci.

Per quanto riguarda il doppio femminile invece la coppia Pennetta-Schiavone giocherà contro le spagnole Garrigues-Santonia mentre il duo Errani-Vinci pesca le ceche Cetkovska-Safarova.

L'idolo di casa Andy Murray, in finale poco tempo fa proprio sull'erba di Wimbledon, giocherà il primo turno contro il portabandiera svizzero Stanislas Wawrinka, mentre il grande favorito per la vittoria finale Roger Federer, tornato n° 1 del mondo, avrà un inizio agevole, esordendo nel torneo contro il colombiano Alejandro Falla. Infine lo spagnolo David Ferrer, n°5 in classifica Atp, trova sul suo cammino il canadese Vasek Pospisil, e il francese Jo-Wilfried Tsonga disputerà il suo primo incontro contro il brasiliano Thomas Bellucci.