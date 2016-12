Napolitano "battezza" gli azzurri

Alla vigilia dell'apertura diha lanciato il suo augurio per l'Italia. "Spero che in queste settimane si parli più delle medaglie conquistate dall'Italia e un po' meno dello spread", ha detto il presidente del Coni. A sostenere gli azzurri è arrivato anche il Presidente: "Un nostro successo contribuirà a rafforzare la consapevolezza di essere un grande Paese. E' il momento di avere fiducia in noi stessi".

"Cosa mi aspetto dagli atleti? Che siano motivati. La nostra capacità di affermazione sarà coronata da risultati tonificanti per l'Italia e gli italiani. Le Olimpiadi devono essere la prova della nostra capacità di affermarci con quei valori e quelle virtù che sono nostro patrimonio", ha aggiunto Napolitano. Che sull'augurio di Petrucci ha sottolineato che "è una bella battuta. Se potessi fare uno scambio, sarei d'accordo". Inevitabile fare riferimento alla morte del consigliere giuridico del Quirinale, Loris D'Ambrosio: "Trovandomi in un momento privato molto complicato, è un impegno gravoso essere qui, ma sentivo di doverlo mantenere per quello che rappresenta il nostro impegno sportivo qui a Londra per le Olimpiadi. Non resto a cena al Villaggio, non voglio che il mio stato d'animo pesi sulla vostra allegria".

All'inaugurazione di Casa Italia Petrucci aveva chiesto un minuto di silenzio per alcuni amici che c'erano a Pechino, ma non ci sono adesso. "Ricordiamo con emozione Carlo Carnevali, Franco Ballerini, Candido Cannavò, Edoardo Mangiarotti, Alberto Castagnetti, Vigor Bovolenta", ha detto emozionato. "Inizia la battaglia d'Inghilterra, perché per noi rappresenta una vera e propria battaglia. Per Paesi come il nostro sarà difficile mantenere la posizione", ha invece annunciato il capo missione Raffaele Pagnozzi.

LA VEZZALI CONSEGNA LA TORCIA A NAPOLITANO

La portabandiera azzurra Valentina Vezzali ha consegnato al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in visita agli azzurri al Villaggio Olimpico, la torcia olimpica di Londra 2012. "Lei è il nostro alfiere ideale per come rappresenta i valori incrollabili del nostro Paese", ha detto Petrucci.

NAPOLITANO ACCOLTO DAGLI APPLAUSI DEGLI AZZURRI

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, a bordo di una piccola macchina scoperta con il presidente del Coni Gianni Petrucci e il capo missione azzurra, Raffaele Pagnozzi, è arrivato alla palazzina dell'Italia al villaggio. Ad accoglierlo l'applauso degli atleti azzurri.

ELKANN: "PER CHI FACCIO IL TIFO? PER LA VEZZALI"

''Siamo qui per partecipare ad uno dei grandi momenti dello sport''. Sono le parole di John Elkann, al suo ingresso al villaggio olimpico di Londra. Il presidente della Fiat confida poi di fare il tifo per la portabandiera della squadra azzurra, Valentina Vezzali. ''Chi sostengo? Si inizia dalla scherma, perciò dico la Vezzali'', conclude.

IL PRESIDENTE NAPOLITANO E' ARRIVATO A LONDRA

L'aereo presidenziale con a bordo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è atterrato all'aeroporto di Londra Stansted. Il programma del Capo dello Stato, nella capitale britannica in occasione delle Olimpiadi, prevede adesso la visita al villaggio olimpico, accolto dal presidente del Coni, Gianni Petrucci, e la cena insieme agli azzurri.

JOHN ELKANN IN VISITA AGLI AZZURRI CON NAPOLITANO

Giovedì è arrivato nella capitale britannica John Elkann che, accompagnato dalla famiglia, in serata è atteso con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al villaggio atleti per cenare con gli azzurri. Venerdì il presidente della Fiat assisterà alla cerimonia di apertura e si fermerà poi a Londra per alcuni giorni per seguire molte delle gare dei Giochi.

GINNASTICA, FASANA: "MI ISPIRO ALLA FERRARI"

Sedici anni appena, alla prima Olimpiade ma con tanta voglia di far bene. Erika Fasana è la componente più giovane della squadra azzurra di ginnastica artistica "ma le mie compagne mi supportano tantissimo durante i miei esercizi, siamo un grande gruppo". E tra le sue prime 'tifose' c'è anche Vanessa Ferrari. "Siamo compagne di squadra, ci alleniamo insieme anche a Brescia ed è stata il mio idolo quando ha vinto ai Mondiali del 2006 - confessa la giovane ginnasta azzurra - Mi piacciono anche le americane perché sono molto forti. Shawn Johnson è stata una mia fonte d'ispirazione e penso che Jordyn Wieber sia la nuova stella".

TENNIS: DJOKOVIC PER FOGNINI, VENUS PER LA ERRANI

Sorteggio decisamente poco fortunato per Fabio Fognini nel torneo olimpico che comincerà sabato sui campi in erba di Wimbledon. Il 25enne tennista ligure, alla prima Olimpiade, sfiderà al primo turno Novak Djokovic, testa di serie numero due e medaglia di bronzo in singolare nel 2008 a Pechino. Due i precedenti tra l'azzurro ed il serbo, tutti a favore del numero due del ranking Atp. E' andata meglio ad Andreas Seppi, che al primo turno affronterà Donald Young, 23 anni, ex grande promessa del tennis statunitense, attualmente numero 60 delle classifiche mondiali. Sorteggio duro anche nel tabellone di doppio per la coppia azzurra al via formata dallo stesso Seppi e da Daniele Bracciali (il 34enne aretino è alla prima partecipazione alle Olimpiadi): di fronte avranno la coppia numero 5 del seeding formata dai cechi Tomas Berdych e Radek Stepanek. In campo femminile, Sara Errani, numero 9 del seeding e delle classifiche Wta, incrocia subito l'americana Venus Williams, mentre per Flavia Pennetta c'è la romena Sorana Cirstea. Francesca Schiavone e Roberta Vinci debutteranno, rispettivamente, con la ceca Klara Zakopalova e la belga Kim Clijsters. Nel doppio, Pennetta-Schiavone giocheranno contro le spagnole Medina Garrigues-Parra Santonia, Errani-Vinci contro le ceche Cetkovska-Safarova.

MONTANO E VEZZALI GUIDANO LA SQUADRA DI SCHERMA

La squadra azzurra di scherma guidata da Valentina Vezzali e Aldo Montano è partita alla volta di Londra. Montano ha sfoggiato il suo nuovo look olimpico: capelli corti, nuca rasata con in evidenza la scritta 'God save the queen', che tanta curiosità ha richiamato. E' fiducioso e felice per questa sua terza avventura olimpica. ''Le mie condizioni sono buone anche se non eccezionali - dice Montano, sorridente, disponibile con tutti - già essere qui alla partenza è un successo. Lo strappo ancora c'è anche se si è ridotto tantissimo ma ho fatto l'impossibile per esserci. Cercherò di dare tutto per far bene''. ''Già alla partenza sto vivendo una forte emozione: sono felicissima di poter sbarcare alle Olimpiadi; alla cerimonia di apertura, sfilando con il tricolore, sarà una serata splendida e per sempre rimarra' come uno dei miei ricordi più cari. Poi sabato mattina salirò in pedana per riprendere il mio titolo olimpico'', gli ha fatto eco la Vezzali.

RECORD DI PRESENZE TRA LE DONNE, AUMENTANO GLI ESORDIENTI

Le Olimpiadi di Londra hanno già stabilito un record per l'Italia: saranno quelle con il maggior numero di atlete donne, che rappresentano il 43,44% del totale (a Pechino la percentuale era del 39,10%). Gli atleti in totale sono 290 (comprese le 4 riserve della scherma e le 2 del canottaggio), quelli effettivi partecipanti 284. Il numero dei medagliati olimpici a Pechino era stato di 56, a Londra saranno 50, gli ori olimpici erano 34, qui saranno 17. L'eta' media degli atleti a Pechino è stata di 27,7, qui a Londra 26,6. Capitolo esordienti, che sono in aumento in percentuale: 186 a Pechino (53,75%), 160 a Londra (55,17%). L'Italia sarà presente a Londra in 28 discipline, una in meno rispetto all'ultima edizione cinese. La disciplina individuale con il maggior numero di atleti ai Giochi e' l'atletica leggera (38), la Federazione con maggiori atleti e' la Fin con 71 (24,48% del totale): record eguagliato. Sei sport, inoltre, hanno eguagliato il loro massimo numero di partecipanti: judo, nuoto, pentathlon moderno, tuffi, tiro con l'arco, tiro a volo. A Londra saranno 4 gli atleti che rappresenteranno l'Italia per la sesta volta ai Giochi: Josefa Idem, Giovanni Pellielo, Alessandra Sensini, Rossano Galtarossa (al momento riserva). Josefa Idem, da parte sua, sara' all'ottava Olimpiade della sua carriera (due con i colori della Germania). Anche Natalia Valeeva (tiro con l'arco) partecipera' per la sesta volta anche se le prime due sotto i colori della Csi e della Moldavia.

OLTRE 3 MILIONI LE SPESE PER LA TRASFERTA

Sarà di oltre 3 milioni di euro la spesa complessiva del Coni per la spedizione ai Giochi Olimpici di Londra. All'interno di questo totale diverse voci: spese di viaggio (350.000 euro), spese di soggiorno extra villaggi (650.000 euro), assicurazione (90.000 euro), spese di trasporto matariale e cavalli (150.000 euro), ufficio stampa, pubblicazioni e sito (57.000 euro), trasporti locali (60.000 euro), affitto Casa Italia anche per il periodo delle Paralimpiadi (1.498.000 euro), spese organizzative (400.000 euro). Da parte di Cio (sovvenzioni) e Locog (rimborsi) entreranno nelle casse 650.000 euro.

PREMI AZZURRI: 140.000 EURO PER L'ORO

Sarà di 140.000 euro il premio del Coni riservato a chi riuscirà a conquistare una medaglia d'oro. Cifra confermata rispetto a Pechino, in considerazione del particolare momento economico. 75.000 euro andranno per l'argento, 50.000 euro per il bronzo. La previsione di spesa iscritta al bilancio e' di 4.470.000 euro. Negli sport e nelle specialita' di squadra, negli equipaggi e nelle staffette, i premi saranno attribuiti ad ogni atleta che abbia effettivamente ricevuto la medaglia olimpica, cosi' come previsto dalle regole internazionali del Cio e della Federazione internazionale di riferimento.

L'ITALIA SFILA IN COTONE BLU E SETA

Giacca blu navy in jersey di cotone, cravatta e foulard di seta tipo regimental. Sfila il glamour targato 'Fratelli d'Italia' alla cerimonia inaugurale dei giochi di Londra: la divisa è stata svelata durante la presentazione di Casa Italia, al Queen Elizabeth Center, location con vista su Westminster e Big Ben. Gli abiti, firmati Armani, sono all'insegna della tradizione: giacca blu a due bottoni, pantalone sempre in cotone con camicia azzurra e nastrino intorno al collo jacquard fratelli d'Italia. Nella divisa italiana per la sfilata di apertura ci saranno anche una cravatta di seta tipo regimental per gli uomini, foulard per le donne. Ai piedi scarpe francesine coda di rondine con foratura all'inglese scamosciato tricolore. E se piove impermeabile con bordatura interna naturalmente tricolore.