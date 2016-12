Olimpiadi, la Pellegrini è arrivata a Londra

foto SportMediaset Correlati AFFIATATI A BORDO VASCA

DOSSIER 11:21 - L'Olimpiade è iniziata anche per Federica Pellegrini. La nuotatrice veronese, stella della spedizione italiana a Londra, è sbarcata all'aeroporto di Gatwick assieme al fidanzato e collega Filippo Magnini. Da sabato l'azzurra sarà in acqua per la 4x100 stile libero, ma non vorrà perdersi la cerimonia d'apertura: "La guaderò dal villaggio e farò il tifo per la Vezzali - ha detto la Pellegrini -. Sono già chiusa nella mia bolla". - L'Olimpiade è iniziata anche per. La nuotatrice veronese, stella della spedizione italiana a Londra, è sbarcata all'aeroporto di Gatwick assieme al fidanzato e collega. Da sabato l'azzurra sarà in acqua per la, ma non vorrà perdersi la cerimonia d'apertura: "La guaderò dal villaggio e farò il tifo per la Vezzali - ha detto la Pellegrini -. Sono già chiusa nella mia bolla".

La concentrazione è al top. La Pellegrini gareggerà in staffetta fino alla finale, quando lascerà il palcoscenico alle compagne per prepararsi al doppio appuntamento individuale dei 200 e 400 stile: "Rispetto le avversarie, non sono mai spavalda - ha ribadito Federica al suo arrivo a Londra -. Sono molto contenta, sarà emozionante oggi vedere la vasca, il villaggio, i pass e tutto il resto. Ora come ora sono tranquilla, ma manca ancora qualche giorno all'inizio delle gare". La Pellegrini è giunta a Gatwick con qualche minuto d'anticipo rispetto alle previsioni, precedendo il resto dei nuotatori (c'erano anche Setterosa e Settebello). Con lei ovviamente anche un fiducioso Filippo Magnini: "Ho fatto tutto quello che dovevo, me la gioco ma non prometto nulla" ha detto il due volte campione del mondo dei 100 sl.