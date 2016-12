Cerimonia d'apertura, poco spazio a Beckham

- A poche ore dall'inizio di, c'è un 'piccolo' particolare che tiene in ansia gli sportivi inglesi: quale sarà il ruolo dinella cerimonia d'apertura? Il mistero è stato svelato in parte dallo stesso Spice Boy: "Sarà un ruolo piccolo ma sono onorato di partecipare". La sua esclusione della nazionale di, intanto, ha inorridito persino, ex Beatle: "Non convocarlo è stato da idioti".

Sognava di esserne protagonista. A David Beckham, invece, rimarranno solo le briciole di quel sogno chiamato Olimpiadi. David era stato uno degli ambasciatori più attivi dell'appuntamento con Londra 2012: lo aveva promosso, sponsorizzato, venduto come l'evento più suggestivo. Ma nel giro di poche settimane la doppia beffa: l'esclusione dalla nazionale della Gran Bretagna, di cui poteva essere il capitano, e la retrocessione in quella cerimonia d'apertura che tutti, ma proprio tutti gli inglesi speravano essere suggellata dall'accensione del braciere da parte del giocatore dei Galaxy. Invece no: "Sebastian Coe (il presidente del Comitato organizzatore, ndr) mi ha parlato di alcune cose. Avrò un piccolo ruolo nella cerimonia d'apertura. Mi sento davvero onorato. Non posso dire cosaà farò, ma sarà un momento emozionante".

Beckham non perde il solito aplomb e si fa scivolare addosso la delusione. Non sarà nemmeno l'ultimo tedoforo, il cui nome è ancora top secret. Eppure, in questi giorni, l'impegno di Becks, è proseguito: ha incontrato anche il grande Muhammad Ali nel corso di una serata in cui sono stati premiati giovani che hanno ispirato altri attraverso lo sport (fra questi anche il diciassettenne profugo afghano Matiullah Haidar, ndr). Poi si è fatto fotografare con mamme e bambini, sbucando fuori a sorpresa dall'area riservata ai tifosi del team della Gran Bretagna: un ragazzino ha anche pianto per l'emozione di ritrovarselo lì, nelle vesti di 'uomo qualunque'.

La prima bocciatura olimpica, quella che fa più male, porta la firma del ct Stuart Pearce. E fa ancora discutere. L'ultimo, auterevole intervento in favore dello Spice Boy è di Paul McCartney, ex star dei Beatles: "Beckham è un eroe nazionale. Mi sarei immaginato che sarebbe stato la loro prima scelta per la squadra, per tutto quello che ha fatto per portare a Londra le Olimpiadi. Ma qualche idiota ha deciso altrimenti" ha detto alla rivista 'Shortlist'. Il mutuo soccorso fra celebrità ha lasciato indifferente la selezione britannica, dalla quale sono filtrati pochissimi commenti: "Non importa se McCartney, la Regina e ogni star di Hollywood dicono la loro. Pierce ha scelto la squadra e quella è". Alla faccia della riconoscenza...