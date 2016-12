Montano: "Ai Giochi preservativi a go-go"

- "I preservativi vanno via a go-go, non so se ci fanno i gavettoni o come li impieghino, ma parliamo di numeri strabilianti. Non per quanto riguarda me, io sono fidanzato da 6 anni, ma so come funziona, ne parlano tutti". Parola diche farà parte della spedizione azzurra alledopo aver recuperato dall'infortunio. "I numeri sui preservativi gratuiti che si consumano giornalmente sono migliaia" ha detto lo sciabolatore a Rtl 102.5.

"Ci possono essere fusioni di sport e nazioni diverse, del resto -spiega Montano- si dice che lo sport è bello perché abbatte le barriere e mantenere l'attività serve, è un secondo sport".Una battuta il campione la dedica ale all'aria che si respira durante i: "La scomodità magari è avere la palazzina distante dalla mensa, è la cosa che rompe più le scatole. Speriamo che quella dell'Italia sia vicina e non ci sia bisogno di farsi un bel po' di strada a piedi. E' una situazione semplice volutamente, è anche il bello delle Olimpiadi, non deve essere niente di tecnologico o troppo confortevole, per quello ci sono le vacanze.

Per quanto riguarda il suo stato di forma aggiunge: "Ho uno strappo, ma per le Olimpiadi bisogna dare il massimo, non così grave per la salute, che mi sono procurato due mesi fa e purtroppo non è ancora totalmente rimarginato -sottolinea l'azzurro-. Però eravamo arrivati a un punto in cui bisognava prendere una decisione: fare o non fare le Olimpiadi. Non ci ho pensato due volte e ho deciso di farle, bisogna dare il massimo".

Montano parla poi della sua famiglia legata a doppio filo alla scherma: "Siamo tutti schermidori. Iniziò mio nonno alle Olimpiadi di Berlino nel 1936 e a Londra nel 1948, poi negli anni '70 i miei cugini, mio padre. Hanno tutti fatto un po' la storia della scherma italiana, fortunatamente anche io sono riuscito a portare avanti questa tradizione, qualche volta in modo vincente, qualche volta no".

Un pensiero all'infortunio della campionessa di tuffi Tania Cagnotto. "Io mi sono fatto male due mesi fa -precisa lo schermidore- e ancora non sto tranquillo, quindi immagino il giorno prima. Però le Olimpiadi sono una gara a parte, si gioca sui nervi, sulla tensione. La cosa importante è tirare fuori il meglio di te o il peggio di te. Alle Olimpiadi ci sono tante emozioni che si mischiano insieme, il nervosismo è altissimo e lo stress anche. Poi quando hai da lottare contro il tempo e un infortunio, è pure peggio. La situazione delle Olimpiadi a viverla bene è bellissima, uno spettacolo unico, ma lo sportivo non se la vive così serenamente. Sai che metti in gioco gran parte della tua carriera, sai che è l'appuntamento che tanto aspetti e desideri e vuoi metterti in luce e conquistare qualcosa di buono. Per quanto mi riguarda è la mia terza partecipazione, quindi la mia esperienza ce l'ho".