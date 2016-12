Svizzera, Federer non porterà la bandiera

foto SportMediaset 16:21 - "Mi hanno chiesto di fare il portabandiera ma era giusto dare questa possibilità a un altro". Roger Federer, alfiere svizzero ad Atene '04 e Pechino '08, spiega al Tribune de Geneve la decisione di lasciare l'onore al collega Stanislas Wawrinka, scelto come portabandiera della Svizzera dal Comitato olimpico elvetico. "Sono orgoglioso di portare la bandiera - ha detto Wawrinka -. Mi ricorda la medaglia d'oro a Pechino (in doppio con Federer, ndr)". - "Mi hanno chiesto di fare il portabandiera ma era giusto dare questa possibilità a un altro"., alfiere svizzero ad, spiega al Tribune de Geneve la decisione di lasciare l'onore al collega, scelto come portabandiera della Svizzera dal Comitato olimpico elvetico. "Sono orgoglioso di portare la bandiera - ha detto Wawrinka -. Mi ricorda la medaglia d'oro a Pechino (in doppio con Federer, ndr)".

Wawrinka è a dir poco entusiasta: "E' per me un onore speciale condurre gli atleti svizzeri nello stadio Olimpico come portabandiera durante la sfilata della cerimonia di apertura dei Giochi. Sono orgoglioso di portare la bandiera svizzera, mi ricorda il grande momento quando ho ricevuto la medaglia a Pechino con Roger Federer. Lo spirito di squadra ha reso possibile questa vittoria, e auguro il meglio a tutti i membri di questa bella e forte squadra".