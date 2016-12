Ultimo tedoforo, mistero Beckham

foto SportMediaset Correlati DOSSIER LONDRA 2012 10:26 - Il 27 luglio scatta l'Olimpiade e, per la maxi inaugurazione da 27 milioni di sterline, è ormai tutto pronto. In Inghilterra c'è grande curiosità intorno al ruolo che avrà David Beckham, snobbato dalla Nazionale britannica ma 'riciclato' in vista della cerimonia d'apertura. "Sarà qualcosa che nessuno si aspetta", spiega una gola profonda a The People. Secondo alcuni, l'ex milanista potrebbe essere l'ultimo tedoforo che accenderà il braciere olimpico. - Il 27 luglio scatta l'Olimpiade e, per la maxi inaugurazione da 27 milioni di sterline, è ormai tutto pronto. Inc'è grande curiosità intorno al ruolo che avrà, snobbato dalla Nazionale britannica ma 'riciclato' in vista della cerimonia d'apertura. "Sarà qualcosa che nessuno si aspetta", spiega una gola profonda a The People. Secondo alcuni, l'ex milanista potrebbe essere l'ultimo tedoforo che accenderà il braciere olimpico.

Beckham era rimasto deluso dal fatto di non essere stato come fuori convocato dalla nazionale di calcio britannica come fuori quota. "Tutti sanno quanto ha significato per me giocare per il mio Paese, per questo sarei stato molto onorato - aveva commentato il centrocampista -. Naturalmente sono molto deluso, ma tiferò lo stesso". L'inglese potrà però consolarsi col fatto che, in occasione della cerimonia d'apertura pensata da Danny Boyle, gli è stato riservato un ruolo "creato specificamente per lui", spiega una fonte anonima al domenicale The People.



L'ex giocatore del Milan potrebbe dunque essere l'ultimo tedoforo, la cui scelta spetta al team creativo guidato da Boyle e ha già provocato una lite tra l'ex fuoriclasse del decathlon Daley Thompson e il mito del canottaggio Sir Steve Redgrave, entrambi conviti di essere il miglior rappresentante dello sport britannico degno di ricoprire questo ruolo. Tra le altre personalità menzionate ci sono Kelly Holmes (ma ha già portato la torcia nel primo giorno a Londra) e Roger Bannister. Domenica si è poi aggiunto Bradley Wiggins, primo inglese a vincere il Tour de France.