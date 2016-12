foto SportMediaset

13:42

- Il francese, quarto nei tremila siepi ai recenti campionati europei di Helsinki, è risultato positivo a un recente controllo antidoping che ha evidenziato. Il controllo - come riportato da L'Equipe, è stato commissionato dall'Agenzia francese per la lotta contro il doping (AFLD) nei confronti degli atleti selezionati per le Olimpiadi di Londra. L'atleta rischia i Giochi e unaa vita.