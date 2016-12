Hope Solo: "Al villaggio un sacco di sesso"

foto SportMediaset 12:50 - "Si fa un sacco di sesso in quelle strutture, d’altronde certe emozioni si vivono una volta sola in carriera e, per questo, si desidera conservare dei ricordi. Sia nello sport che nel sesso". Il portiere della nazionale Usa, Hope Solo, si sbilancia in un'intervista a Espn parlando del Villaggio Olimpico: "Ho visto gente avere rapporti all'aperto, sui prati, tra gli edifici. Se non sono disciplinati, essere nel Villaggio può essere fastidioso". - "Si fa un sacco di sesso in quelle strutture, d’altronde certe emozioni si vivono una volta sola in carriera e, per questo, si desidera conservare dei ricordi. Sia nello sport che nel sesso". Il portiere della, si sbilancia in un'intervista aparlando del: "Ho visto gente avere rapporti all'aperto, sui prati, tra gli edifici. Se non sono disciplinati, essere nel Villaggio può essere fastidioso".

"Gli atleti non hanno mezze misure - conferma Hope - Quando si allenano, lo fanno bene, quando bevono, non hanno limiti e quindi potete immaginare voi quel che può capitare. A Pechino, nel 2008, al villaggio abbiamo incrociato grandi personalità, come Vince Vaughn e Steve Byrne. Io avevo la medaglia d'oro al collo e quella fungeva da lasciapassare: mi hanno fatto fare di tutto. E quando sono tornata in camera… Beh, non è detto che fossi sola. Ma questo è il mio segreto olimpico".