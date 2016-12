Olimpiadi, Renzi conferma la candidatura di Roma per il 2024 

17:46 - L'Italia si candida per ospitare le Olimpiadi, Roma vuole i Giochi del 2024. Lo aveva anticipato giorni fa il presidente del Coni Giovanni Malagò, lo ha confermato ora il presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista a Rtl: "Se riusciamo a rimettere in moto il fisco e la Pubblica amministrazione, che paura volete che facciano le Olimpiadi? Organizzarle sarà più facile. Il 15 dicembre verrà annunciato un sogno per i prossimi anni".

"A me colpì molto Mario Monti quando disse che le Olimpiadi erano un progetto troppo grande per l'Italia" ha continuato il premier. "Ma non c'è progetto troppo grande per l'Italia. Il governo lavora di sponda con il Coni e il 15 dicembre verrà annunciato un sogno per i prossimi anni". L'annuncio ufficiale arriverà quindi tra meno di un mese, in occasione della consegna dei Collari d'Oro al Coni. Felice il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Le parole di Renzi ci fanno felici. Confermano la sua sensibilità verso lo sport. Lo aspetto il 15 dicembre al Foro Italico", ha detto.