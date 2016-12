Olimpiadi: per la prima volta madre e figlio ai Giochi

Per la prima volta nella storia olimpica, madre e figlio parteciperanno alla stessa edizione dei Giochi. Nino Salukvadze, 47enne veterana alla sua 8a Olimpiade (un oro, un argento e un bronzo nel suo palmares), e Tsotne Machavariani, 19 anni, si sono qualificati per Rio 2016. I due georgiani, però, non si potranno sfidare, visto che nella gara di carabina 10 metri ad aria compressa uomini e donne competono separatamente .