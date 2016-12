Olimpiadi, Malagò:Raggi dimentica che regole del gioco sono cambiate

"Siamo candidati perché sono cambiate le regole del gioco. Mi è dispiaciuto che Raggi non lo abbia ricordato. Questo è il punto centrale. Se non ci fosse stata Agenda 2020 nessuna città poteva aspirare a candidarsi". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo il mancato incontro con il sindaco di Roma per parlare delle Olimpiadi. Per Malagò la Raggi, con questo atteggiamento, "non ha mostrato rispetto per il mondo che rappresentiamo".