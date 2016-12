Olimpiadi, i cerchi di Sydney all'asta: venduti per 15.000 euro su eBay

Ci sono cose che non hanno prezzo. I simboli sono tra queste, o almeno dovrebbero esserlo. A Sydney, però, su eBay sono finiti i cerchi olimpici, massima competizione sportiva del pianeta. Nell'edizione dei Giochi 2000 essi campeggiavano sul ponte della baia, poco distanti dall'Opera House. Una struttura immensa (70 metri di larghezza per 40 di altezza) che di notte si illuminava. Prezzo di vendita: 21.100 dollari australiani, quasi 15.000 euro.

Alla chiusura delle Olimpiadi di quindici anni fa, i cerchi sono stati smontati e portati a Goulburn, nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, nel magazzino della fabbrica che li aveva realizzati. Lì sono rimasti, dimenticati, fino a poco tempo fa. Poi, quando l'imprenditore Bernard Mass ha acquistato lo stabilimento, la decisione di venderli.



"Usati, ma in buono stato e perfettamente funzionanti", si leggeva sull'annuncio di eBay. L'asta si è chiusa stanotte, con il prezzo finale che ha raddoppiato la base di partenza, fissata a soli 10.000 dollari. ad acquistare i cerchi è stato un uomo di Pyrmont, quartiere di Sydney vicino a dove il simbolo olimpico aveva l'originale collocazione.



"Erano ingombranti, avevo bisogno di spazio", ha spiegato Mass. Il nuovo proprietario, per ora, non ha rivelato cosa ne voglia fare. La speranza di tutti gli amanti dello sport è che essi possano tornare a illuminare le notti della baia.