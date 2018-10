Olimpiadi 2026 senza Torino, sindaca Appendino: "Daremo battaglia"

Dopo la decisione di candidare Milano e Cortina per le Olimpiadi 2026 escludendo Torino, la sindaca Chiara Appendino annuncia battaglia. "E' una candidatura per noi incomprensibile, con Milano-Cortina bisogna andare ad edificare in zone che non hanno strutture". "Chiederemo conto di questa scelta. Ci venga detto e dimostrato come questa candidatura possa stare in piedi senza risorse economiche e con costi maggiori rispetto alla nostra", ha aggiunto.