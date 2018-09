Olimpiadi 2026, Chiamparino: "Manovra per tagliare fuori Piemonte"

"Non mi risulta che il Comitato olimpico internazionale possa accettare candidature che non abbiano l'esplicito sostegno del governo". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, sulle Olimpiadi 2026. "Ma se dovesse andare avanti una candidatura Veneto-Lombardia, saremmo di fronte a una manovra per tagliare fuori il Piemonte, manovra che la componente pentastellata non ha saputo fermare", conclude.