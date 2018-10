Olimpiadi 2026,Appendino: "Non mi arrendo, va votato dossier Torino"

"Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina, cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino. Per correttezza e trasparenza bisognerebbe mettere a confronto e ai voti le due candidature". La sindaca di Torino torna sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026: "Sono arrivata quasi a dimettermi, oggi non penso alle dimissioni, ho un mandato e continuerò a battagliare per la mia città".