Olimpiadi 2024, ufficiale: Roma tra le candidate

Dopo le rinunce di Boston, Toronto, Baku e dell'indiana Ahmedabad, non ci sono state ulteriori sorprese sul cammino verso l'elezione della città che ospiterà le Olimpiadi 2024. "Questa competizione è sulla qualità e non sulla quantità: non mi aspettavo altre candidature - le parole del presidente del Comitato Thomas Bach -. Vedremo cinque città qualificate e per questo la sfida sarà molto dura e affascinante".

Intenzione del Cio sembra essere quella di rilanciare l'immagine delle Olimpiadi come opportunità unica di rilancio economico, visto che per le ultime edizioni (soprattutto per quanto riguarda le Olimpiadi invernali) sono state molte le rinunce per la paura degli enormi costi. Per conoscere il nome della città scelta c'è ancora molto tempo: il Comitato Olimpico, infatti, deciderà solo nel settembre 2017, nel corso del congresso di Lima.