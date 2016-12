Olimpiadi 2024, la candidatura di Roma è ufficiale

La candidatura di Roma per le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2024 è ufficiale. La missiva, che esalta i punti di forza della Città Eterna e che sarà spedita oggi al Comitato Olimpico Internazionale , è stata firmata questa mattina dal presidente del Coni Giovanni Malagò , dal presidente del Comitato promotore di Roma 2024 L uca Cordero di Montezemolo e dal sindaco della Capitale Ignazio Marino .

L'ENTUSIASMO DI MALAGO'Giovanni Malagò è apparso visibilmente soddisfatto: "C'è piena condivisione su tutto, siamo tutti contenti. E' l'occasione giusta per vivere le emozioni e lo spirito olimpico e per far disputare agli atleti le gare nei luoghi più spettacolari e simbolici dell'Urbe. Il villaggio olimpico? Credo che si farà a Tor Vergata. Bisogna verificare alcuni aspetti della mobilità e logistici con preciso impegno del comitato promotore di sostenere l'idea della città che l'amministrazione fortemente vuole: creare un parco verde, un parco sportivo e ciclabile nella zona nord del Tevere".