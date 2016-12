Olimpiade, gli Stati Uniti sfidano Roma

11:14 - Dopo soli due giorni dalla candidatura di Roma a sede dei Giochi olimpici 2024, arriva la risposta da parte degli Stati Uniti d'America. Quattro le città selezionate dal Comitato Olimpico Usa (USOC) per sfidare Roma: Washington, Boston, Los Angeles e San Francisco. Tra queste, una sola verrà annunciata ufficialmente entro il 15 settembre del prossimo anno e competerà con le concorrenti degli altri paesi per i Giochi.

The USOC board of directors unanimously approved a U.S. bid to host the 2024 Olympic and Paralympic Games. https://t.co/NIePEdRAk7

— US Olympic Team (@USOlympic) 17 Dicembre 2014

Due città sull'Atlantico e due sul Pacifico, sono la scelta del Comitato Olimpico statunitense per portare di nuovo i Giochi nel paese che più volte li ha ospitate (4 edizioni estive e 4 invernali. "Siamo entusiasti di annunciare la nostra candidatura, - ha detto il presidente dell'USOC Larry Probst - non vediamo l'ora di fare il passo successivo nell'identificare la città che può lavorare con noi per presentare un'offerta convincente e di successo. Siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta".