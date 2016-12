Olimpiade di Rio: Federica Pellegrini portabandiera dell'Italia

LA GIOIA DI FEDERICA PELLEGRINI"E' il coronamento di anni ed anni di carriera fatti di grandi sconfitte e grandissime vittorie, momenti dove mi sono persa e momenti dove mi sono ritrovata o altri... Dove ho perso qualcuno di importante!". Così Federica Pellegrini, scelta come portabandiera italiana ai Giochi di Rio, commenta sul suo profilo Instagram. "Nonostante tutto - aggiunge la campionessa veneta - ogni volta che vado a letto la sera mi dico che ne è valsa la pena perché ho saputo combattere sempre, senza mai mollare, pronta per ricominciare tutto la mattina successiva!".



Concetti poi ribaditi in conferenza stampa: "Il mio nome è comparso tante volte fra le papabili ma per scaramanzia non ci ho mai fatto caso" ha dichiarato la Pellegrini. "Fino a ieri non ho voluto credere a niente. E' un'emozione forte. La mia carriera è stata fatta di alti e bassi, non solo sportivi. Ho perso la strada, l'ho ritrovata, ho perso persone importanti ed altre ne ho trovate. A Rio porto la voglia di combattere sempre. Qualsiasi cosa succeda nella vita e nello sport. In queste quattro Olimpiadi sono cresciuta passando dalla bimba scanzonata di Atene alla portabandiera. Spero che gli italiani si sentano un po' più italiani vedendoci gareggiare. Vuol dire che lo sport, a prescindere dai risultati, avrà vinto. Ringrazio Alberto Castagnetti (il suo storico tecnico scomparso nel 2009, ndr) e Giovanni Malagò che hanno creduto in me quando le cose non andavano bene".