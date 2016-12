Oezil-Miss Turchia, flirt o solo amici?

Nuova fiamma per Mesut Oezil? Il fuoriclasse dell'Arsenal è stato pizzicato a Londra in compagnia di Amine Gülse, modella e attrice eletta Miss Turchia nel 2014. Padre iracheno e madre turca, la splendida 22enne è nata a Goteborg in Svezia. Sia il suo entourage che quello del nazionale tedesco smentiscono la relazione. "Siamo solo amici".