Obiettivo Varsavia, l'Italia alla conquista dell'Europa...League

10:11 - L'Italia alla conquista dell'Europa...League. Dopo la Champions, torna in campo anche l'altra grande competizione continentale con l'andata dei sedicesimi di finale e il nostro è il Paese più rappresentato, con ben cinque club che sperano di alzare il trofeo al cielo di Varsavia nella finale del 27 maggio. Roma, Inter, Napoli, Fiorentina e Torino: le speranze del calcio italiano di ritrovare dignità in Europa e di migliorare il ranking Uefa sono nelle loro mani, anzi, nei loro piedi.

Torino-Athletic Bilbao (giovedì ore 19) - Una delle sfide di maggior fascino dell'intero tabellone, il cuore Toro contro lo spirito indipendentista del Bilbao, che schiera 11 giocatori baschi. Gli spagnoli stanno vivendo una stagione difficile in campionato (sabato c'è lo scontro salvezza col Rayo Vallecano) e si presentano all'Olimpico senza gli infortunati Iturraspe e Susaeta e soprattutto senza Aritz Aduriz, il mattatore del Napoli nella partita di ritorno dei preliminari di Champions. Il Torino invece è in un grande momento, non perde dal derby con la Juve del 30 novembre, ma potrebbe pagare la scarsa esperienza europea. Allo stadio Olimpico, esaurito in ogni ordine di posto, il compito di dare la giusta carica a Quagliarella e compagni.



Trabzonspor-Napoli (giovedì ore 19) - Quarto in campionato e tagliato fuori dalla lotta per il titolo, il Trabzonspor si appresta ad ospitare il Napoli del mago di coppa Benitez con tante assenze, a partire dall'ex Milan Constant e da Ekici, che saranno squalificati, fino ad una lunga lista di indisponibili che comprende Onur, Yatabare, Waris, Erdoğan e probabilmente anche Belkalem e Bosingwa. Il Napoli, protagonista di un ottimo inizio di 2015 ma che viene dall'imprevisto ko di Palermo, cerca un risultato positivo per ipotecare da subito la qualificazione e si affida a Higuain, squalificato in campionato. Alla sua destra farà il proprio debutto europeo Manolo Gabbiadini, mentre Hamsik è recuperato ma dovrebbe partire in panchina.



Roma-Feyenoord (giovedì ore 19) - Dopo la delusione per l'eliminazione in Champions, la Roma cerca soddisfazioni europee contro gli olandesi, che si presentano all'Olimpico con 5mila tifosi al seguito. Terzo nel suo campionato, reduce da due sconfitte in tre gare e privo dell'attaccante Elvis Manu e del difensore Van Beek, infortunati, il Feyenoord sembra l'occasione giusta per i giallorossi per tornare a vincere davanti ai propri tifosi dopo i 5 pareggi consecutivi in campionato (Olimpico freddino, previsti circa 30mila spettatori). Garcia in attacco recupera Totti, che prende il posto dello spaesato Doumbia. Al capitano il compito di guidare i suoi a una vittoria possibilmente larga, il ritorno si gioca solo 4 giorni prima della sfida alla Juve.



Tottenham Hotspur-Fiorentina (giovedì ore 21) - Una sfida che promette gol e spettacolo quella di White Hart Lane, il possesso palla della squadra di Montella contro le verticalizzazioni di quella di Pochettino. Gli inglesi, sesti in Premier League, sono in un buon momento di forma: hanno conquistato la finale di Coppa di Lega (affronteranno il Chelsea a marzo) e perso in campionato di misura sul campo del Liverpool dopo 3 vittorie consecutive. Anche i viola però vivono un ottimo momento, come dimostrano le 4 vittorie nelle ultime 6 gare di A. Rispetto alla fase a gironi, entrambe le squadre hanno perso un giocatore importantissimo nel mercato di gennaio: Lennon è passato all'Everton, mentre Cuadrado ha vestito la maglia del Chelsea.



Celtic Glasgow-Inter (giovedì ore 21) - La suggestiva atmosfera del Celtic Park è la cornice perfetta per una sfida tra due squadre di grande tradizione europea (nel 1967 si giocarono la finale di Coppa Campioni, vinta dagli scozzesi 2-1). Il Celtic è primo nel suo campionato, ma la qualità della rosa è inferiore rispetto a quella che affrontò Milan e Juve in Champions qualche anno fa, il pericolo numero uno è John Guidetti, arrivato in prestito dal City. L'Inter vive il suo miglior momento da quando Mancini è tornato in panchina, è reduce da due convincenti vittorie consecutive ed è in cerca di conferme. Il tecnico jesino, che deve sempre fare i conti con l'emergenza difesa, affida il centrocampo a Kovacic, mentre davanti torna Icardi, che vuole festeggiare il compleanno con un gol.