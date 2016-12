8 aprile 2015 Obama, che sfida con la Wozniacki Il presidente degli USA ha fatto qualche scambio con la bella Caroline Wozniacki, attuale numero 5 del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:32 - Approfittando delle vacanze pasquali, durante il weekend il 44enne presidente degli Stati Uniti Barack Obama si è rimboccato le maniche per promuovere la campagna contro l’obesità dalla moglie Michelle. Invitata per l’occasione anche la tennista danese Caroline Wozniacki, che si è esibita in una "mini sfida" contro il Presidente in persona, davanti agli occhi divertiti di numerosi ragazzini americani.