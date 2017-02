Nuoto: Pellegrini-Magnini, riscoppia l'amore

Sono dovuti volare Oltreoceano per ritrovarsi e ridare fiato a una relazione entrata in crisi prima di Natale. Il settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 22 febbraio, pubblica in esclusiva le foto di Federica Pellegrini e Filippo Magnini nuovamente sorridenti e innamorati sulle spiagge di Miami, in Florida. Dopo un periodo di gelidi rapporti (anche sui social), la coppia di nuotatori sembra essersi lasciata alle spalle la crisi.