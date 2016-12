Nuoto, Pellegrini fuori dalla finale dei 200 dorso 

12:16 - Un altro flop per Federica Pellegrini ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Doha. L'azzurra, infatti, è stato eliminata nelle batterie dei 200 metri dorso, ottenendo soltanto il sedicesimo tempo: 2'05"76, quasi 2" dall'ottavo e ultimo crono utile per accedere alla finale (2'03"95 della ceca Baumrtova). Una brutta prestazione per la campionessa olimpica dei 200 sl di Pechino 2008. L'atleta veneta si riscatta poi nella staffetta 4x100 sl.

"Un buon 2.05 nei 200 dorso", ha però twittato la Pellegrini subito dopo la sua prestazione.

In generale, è stata una mattinata piuttosto difficile quella per i colori azzurri nelle batterie della terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Doha. Accedono alle finali solo le staffette femminili (4x50 mista e 4x100 stile libero) mentre Niccolò Bonacchi si qualifica alla semifinale dei 50 dorso. Delusione nei 400 stile maschile: fuori dalla finale di un soffio Andrea Mitchell D'Arrigo (primo degli esclusi col nono tempo) e Gabriele Detti (16esimo).

Colpo di coda per Federica Pellegrini (eliminata nei 200 dorso) ma protagonista, assieme a Di Pietro, Ferraioli e Mizzau nella staffetta 4x100 stile libero che qualificata col terzo tempo alla finale. Mondiale stregato per Matteo Rivolata che esce di scena nelle batterie dei 50 metri delfino assieme a Marco Belotti.

Arianna Castiglioni non riesce a passare il turno nei 100 rana. Nei 200 misti maschili Federico Turrini è stato costretto al forfait per un virus intestinale mentre Matteo Pellizzari è eliminato col 23esimo tempo.