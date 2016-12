Nuoto, Mondiali vasca corta: Italia di bronzo nella 4x50 sl uomini

18:45 - Arriva un'altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Doha. Gli azzurri della 4X50 stile libero conquistano il bronzo in 1'24"56 con le frazioni di Luca Dotto (21"45), Marco Orsi (20"43) fresco dell'argento nella gara individuale dello sprint, Filippo Magnini (21"35) e Marco Belotti (21"33). Impossibile raggiungere i campioni d'Europa della Russia, che conquistano l'oro in 1'22"60; argento agli Stati Uniti in 1'23"47.

Giù dal podio di un soffio la staffetta 4x50 sl mista composta da Luca Dotto, Marco Orsi, Siliva Di Pietro ed Erika Ferraiolo. Oro e nuovo record del Mondo per gli Usa in 1'28"57, argento alla Russia e bronzo al Brasile. Accede alla finale Erika Ferraioli nei 50 stile libero col sesto tempo (24"10). Convince anche Ilaria Bianchi, quinta nella semifinale dei 100 farfalla. All'ultimo atto dei 50 rana accede Fabio Scozzoli con l'ottavo e ultimo tempo utile per la qualificazione. Escono di scena, invece, Arianna Barbieri nei 50 dorso (27”01), Luca Dotto nei 100 stile libero (47”26), Silvia Di Pietro nei 50 sl (24”37), Elena Di Liddo nei 100 farfalla (57”45) e Andrea Toniato nei 50 rana (26”52). Nei 100 rana la giamaicana Alia Atkinson si prende una bella rivincita vincendo l'oro e battendo Ruta Meilutyte, grande favorita. Florent Manadou abbatte a 22"22 il record del mondo nei 50 dorso trionfando davanti a Eugene Godsoe e a Stanislav Donetc. Terzo oro per il sudafricano Chad Le Clos che vince anche nei 50 farfalla mentre Katinka Hosszu cala il poker trionfando nei 200 misti.