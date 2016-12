Nuoto, Mondiali Kazan: fotofinish Furlan, bronzo nel fondo

Atleti fuori rotta ed errori di direzione. Succede di tutto nella 5 chilometri di fondoi maschile di Kazan, dove gli azzurri Matteo Furlan e Mario Sanzullo sono, sin da metà gara, tra gli assoluti protagonisti: in avvio solo i tentativi di fuga del russo Sergey Bolshakov e del britannico Celeb Huges, rimontati al passaggio dei 2,5 chilometri. Poi il gruppo si divide in tre tronconi e Furlan passa addirittura in testa: alcuni atleti vanno fuori rotta, le barche della giuria provano a riportare l'ordine ma ad un chilometro dalla fine tutto si ribalta e la lotta per la vittoria si fa agguerritissima. La spunta Chad Ho, seguito da Rob Muffels, poi l'azzurro che prima di esultare deve aspettare lo slow motion, mentre l'altro italiano - l'esordiente Sanzullo - viene rimontato e chiude ottavo.