Nuoto, Mondiali Kazan: duo misto, Italia di bronzo

L'Italia festeggia un'altra giornata memorabile nel nuoto sincronizzato conquistando la terza medaglia ai Mondiali nella sua storia dopo quella di Beatrice Adelizzi nel solo libero a Roma 2009 e quella conquistata domenica dalla coppia Minisini-Flamini nel duo misto tecnico. Stavolta la grande gioia è arrivata nel duo misto libero grazie allo scatenato Giorgio Minisini (per lui secondo podio a Kazan) e a Mariangela Perrupato. I due azzurri, che si sono esibiti sulle note di 'Dream on’ degli Aerosmith, hanno chiuso al terzo posto scavalcando la coppia francese Virginie Dedieu-Benoit Yves Beaufils che non è andata oltre il punteggio di 88.5333. Sul gradino più alto del podio si accomodano i russi Aleksandr Maltsev e Darina Valitova con un 91.7333 che non ammette repliche. L’argento va agli Stati Uniti, ultimi a esibirsi, con 91.4667.



Con la medaglia al collo i due azzurri non nascondono l’emozione: “Ancora non ci credo,è stata una cosa inaspettata, ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto – commenta Mariangela Perrupato, 26enne calabrese -. Ci abbiamo creduto fino in fondo ed è andata bene. Prima di andare in scena ci siamo detti 'godiamocela e prendiamo quel che viene'. E' un'emozione incredibile”. Mondiale da sogno per Giorgio Minisini che si gode il suo secondo bronzo: “Con l'adrenalina che sta scendendo sto iniziando a sentire il peso di questa impresa, tremano un po' le gambe. Siamo stati dei kamikaze e abbiamo cercato di prendere tutto il possibile senza pensare troppo".