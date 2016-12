Nuoto, Mondiali Kazan: Bruni beffata, è quarta

Delusione per Rachele Bruni che viene beffata proprio sul traguardo e deve accontentarsi del quarto posto nella 10 km di fondo in acque aperte ai Mondiali di nuoto in corso a Kazan , in Russia. L'azzurra è stata bruciata allo sprint dalla brasiliana Cunha che ha conquistata il bronzo mentre la francese Muller ha conquistato l'oro staccando negli ultimi metri l'olandese Van Rouwendaal, argento . 22esima l'altra azzurra Aurora Ponselè .

Nelle acque aperte di Kazan, la 10 km aveva visto un grande avvio di Aurora Ponselè che aveva virato in testa ai 2,5 km, salvo poi sbagliare rotta e prendersi un'ammonizione. Con l'avanzare della prova la Ponselè, stanca per la partenza in forcing, ha perso posizioni ma un'altra azzurra, Rachele Bruni, si è portata davanti e si è staccata con la francese Muller e l'olandese Van Rouwendaal.



Nel finale però la Bruni non ha tenuto il ritmo delle due compagne di fuga, è stata ripresa dal gruppo alle sue spalle e proprio sul traguardo è stata bruciata dalla brasiliana Cunha per la medaglia di bronzo. Davanti invece la Muller si è presa l'oro con un guizzo conclusivo ai danni della Van Rouwendaal, argento. Solo 22esima Aurora Ponselè, giunta a quasi un minuto e mezzo dalla vincitrice dopo essere partita molto bene. Per Rachele Bruni invece resta l'amaro in bocca per il quarto posto ma almeno cè la consolazione di aver strappato il pass per le Olimpiadi di Rio 2016.