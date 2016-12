Nuoto: Mieko Nagaoka, una nonna da record

14:12 - La sua impresa, già entrata nella storia dello sport e in particolare del nuoto, potrebbe presto finire nel Guinness dei primati. Mieko Nagaoka, una signora giapponese di 100 anni, è riuscita a concludere una gara di 1500 metri in vasca corta, con la tecnica del dorso. Un risultato - raggiunto in poco più di un'ora e un quarto - mai ottenuto da alcun "senior", che ha immediatamente fatto il giro del mondo.

La donna aveva cominciato a nuotare a 80 anni per una terapia di riabilitazione e da quel momento non si è più fermata: già all'età di 99 anni aveva siglato un record in vasca olimpica, sempre sulla distanza dei 1500 metri.