Nuoto, Europei vasca corta: Italia, staffetta d'oro

E' grande Italia agli Europei di nuoto in vasca corta di Netanya, in Israele. Dopo le tre medaglie dell'esordio la squadra azzurro si ripete e centra la prima medaglia d'oro. La firma è della staffetta 4x50 mista composta da Simone Sabbioni, Fabio Scozzoli, Erika Ferraioli e Silvia Di Pietro che vincono in 1'38"33, nuovo record dei campionati, davanti a Russia e Bielorussia. Matteo Rivolta si deve inchinare solo al grande Laszlo Cseh nei 100 farfalla: l'ungherese vince l'oro in 49"33 mentre l'azzurro ferma il cronometro sul 49"70; bronzo al russo Konovalov.



La terza medaglia di giornata è di Silvia Di Pietro, bronzo nei 50 farfalla in 25"26: l'azzurra si inchina a due big come Sarah Sjoestroem, oro, e Jeanette Ottesen, argento. Manca il podio invece Filippo Magnini, quinto nella finale dei 200 stile vinta dal campione tedesco Biedermann mentre nei 100 stile Erika Ferraioli e Federica Pellegrini conquistano il pass per la finale.