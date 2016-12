Nuoto, europei in vasca corta: Orsi e la staffetta mista d'oro

La vasca di Netanya regala altri due ori alla spedizione azzurra agli Europei in vasca corta. Marco Orsi ha vinto i 100 stile libero, chiudendo in 46"05. Al secondo posto il belga Pieter Timmers, terzo il polacco Sebastian Szxepanski. Gara dominata dal "bomber" di Budrio. I ragazzi della staffetta mista (Sabbioni 23"29, Scozzoli 25"88, Rivolta 22"19, Orsi) si sono guadagnati il gradino più alto del podio stabilendo anche il record dei campionati in 1'31"71 davanti a Russia e Bielorussia. Grande argento per Simone Sabbioni nei 50 dorso (23"09). Bronzo, infine, per la 4X50 mista femminile (Gemo 26"85, Carraro 30"06, Di Pietro 24"98, Ferraioli 23"74). Quarta Ilaria Bianchi nei nei 100 farfalla.