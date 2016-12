Nuoto, Europei: Bruni vince l'oro nella 10 km, bronzo per Bridi

Subito due medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto di fondo a Hoorn, in Olanda. Nella 10 km Rachele Bruni ha vinto la medaglia oro ex aequo con la campionessa del mondo francese Aurelie Muller (allenata da Philippe Lucas) con il tempo di 2h07'00"1. La medaglia di bronzo finisce a un'altra azzurra, ad Arianna Bridi, dopo la squalifica a posteriori della ungherese Eva Risztov, in testa per grande parte della gara. Abdica la padrona di casa Van Rouwendal.