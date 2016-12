Nuoto: a Jesolo il "lungomare Pellegrini"

"Abbiamo accolto la proposta di Federconsorzi che da sempre, come ideatore dell'iniziativa, ha la facoltà di decidere quale tratto di mare intitolare a personaggi dello sport, dello spettacolo, del cinema e della cultura", spiega il sindaco Valerio Zoggia. "Mi auguro che questa decisione cancelli e spenga in maniera definitiva le polemiche accese in questi giorni su quale tratto di lungomare assegnare a Federica". Zoggia smentisce l'ipotesi che per far spazio alla Pellegrini si intenda ridurre l'area del lungomare dedicata ad Alberto Sordi. "In questa vicenda qualcuno ha voluto usare il nome di Federica per avere un ritorno di immagine e questo mi è dispiaciuto", commenta. "Torno a ribadire, dunque, che il tratto di lungomare dedicato ad Alberto Sordi, come tutti quelli intitolati agli altri personaggi, non verranno mai né ridotti né sostituiti e non sono mai stati in discussione".