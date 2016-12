Norvegia: golf club minacciato da un defecatore seriale

E' caccia all'uomo in Norvegia, più precisamente al Stavanger Golf Club di Hafrsfjord. Una ricerca particolare, però, perché non si tratta di un criminale chissà quanto pericoloso bensì di un personaggio sconosciuto che più volte dal 2005 ha lasciato le proprie feci lungo le diciotto buche del percorso. Un socio del club, si pensa, a cui i proprietari stanno dando la caccia inutilmente in tutti i modi con tanto di dettagli del caso.