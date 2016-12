Nicole Scherzinger, da Hamilton a Dimitrov

I rumors circolavano già da un po', ora non ci sono più dubbi. Nicole Scherzinger ha dimenticato Lewis Hamilton consolandosi tra le braccia di Grigor Dimitrov, ex di Maria Sharapova. E' stato lo stesso tennista bulgaro a uscire allo scoperto: "Conosco Nicole, non ho niente da negare. Abbiamo avuto degli appuntamenti e ci siamo visti diverse volte" ha detto a NovaTv.