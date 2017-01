Nfl: Tom Brady guida i Patriots, 34-27 ai Colts

Il protagonista della notte Nfl è sempre lui: Tom Brady prende per mano i Patriots trascinandoli alla quinta vittoria stagionale contro i Colts, finisce 27-34 per New England. Ben dodici gli incontri andati in scena, validi per la week 6: ennesimo successo per Packers (27-20 ai Chargers) , Bengals (21-34 ai Bills) e Broncos (23-26 a Cleveland) , che conquistano la loro sesta affermazione consecutiva, restando imbattuti.

Quinto succeso per New England che ad Indianapolis superano i Colts: Tom Brady lancia per 312 yard e tre touchdown trascinando i suoi al 27-34 finale. E' il terzo periodo a fare la differenza, chiuso 0-7 per i Patriots. I Bengals non si fermano: a New York Cincinnati s'impone con Buffalo (privi di Tyrod Taylor) e anche qui il terzo quarto è decisivo (0-14). Sugli scudi c'è Andy Dalton (243 yard e tre td). Anche i Broncos centrano il sesto successo, ma serve l'overtime per regolare Cleveland (23-26): Peyton Manning non brilla, ma a conti fatti risulta decisivo portando avanti il drive fondamentale nel supplementare, che consente a Brandon McManus di firmare il field goal della vittoria.



Sei su sei anche per i Packers: Green Bay sforna un avvio strepitoso, chiudendo il primo periodo sul 14-3. Contro un Philip Rivers in formato super San Diego non può nulla: 65 lanci, 43 passaggi completati e 503 yard per i quarterback, suo career high. Sorridono, mandando in scena un'ottima prova, anche gli Steelers (quarta vittoria): Landry Jones, splendidamente coadiuvato da Martavis Bryant, sfodera una grande prova che permette a Pittsburgh di regolare 25-13 i Cardinals. Infine arriva il quinto successo in altrettante gare disputate per i Panthers: 23-27 a Seattle, con touchdown decisivo di Greg Olsen a 32 secondi dalla fine, su lancio di Cam Newton.