Nfl, Superbowl: Davis ha giocato con il braccio rotto

Tra le tante storie del Superbowl c'è anche quella di Thomas Davis , outside linebacker dei Carolina Panthers , che ha giocato l'intero match con il braccio rotto dalla finale di conference contro i Cardinals. Rimesso in sesto dai medici, è entrato in campo con una protezione che ha nascosto la ferita. Dopo il match, Davis ha postato su Instagram lo stato del suo braccio destro a testimonianza della forza e del coraggio con cui ha affrontato la sfida.

"Questa foto non parla di me o di quanto sia duro. Non voglio farmi bello o ricordare che ero infortunato. Voglio solo dire grazie ai medici che con il loro incredibile lavoro mi hanno permesso di essere in campo. Questa foto è per mostrarvi quanto amore provi per i miei compagni e per i Panthers. Grazie per il vostro supporto" le parole di Davis.