Nfl: Seattle in rimonta, Buffalo si inchina

Seattle rimonta e Buffalo si inchina . Nel monday night della nona giornata di Nfl i Seahawks si impongono 31-25 sui Bills e ritrovano la vittoria che mancava dal 16 ottobre: al CenturyLink Field partono male i padroni di casa, sotto 7-14 alla fine del primo quarto, ma poi si riprendono e conquistano così il loro quinto successo in regular season, fondamentale per presentarsi col morale alto al big match del prossimo weekend contro New England.

Il riscatto è servito: dopo il brutto scivolone di New Orleans, i Seahawks ritrovano la vittoria grazie ad un secondo quarto da urlo, chiuso con un 21-3 di parziale e i due TD dello scatenato Graham, seppur in un finale di periodo convulso Buffalo protesti per una discutibile decisione arbitrale. Il cielo si fa comunque cupo in casa Bills che, dopo un ottimo avvio di gara con i TD di Hunter e Taylor, devono arrendersi a Seattle e incassare così il quinto ko della loro stagione, terzo consecutivo. Boccata d'ossigeno invece per la squadra di Pete Carroll, che adesso può guardare con fiducia alla grande sfida di domenica prossima sul campo dei Patriots di Tom Brady.