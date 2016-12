Nfl: San Diego ko, Chicago rimonta ancora

Terza vittoria e terza rimonta per Chicago. Nel monday night della week 9 di Nfl i Bears si impongono 22-19 a San Diego, ribaltando il punteggio nei minuti finali come già accaduto negli altri suoi due successi stagionali, con i Chiefs e con i Raiders. Al Qualcomm Stadium i padroni di casa sono avanti 16-7 a metà gara, ma poi subiscono il ritorno degli ospiti che la spuntano grazie al touchdown di Miller: per i Chargers è il quinto ko consecutivo.