Nfl: rimontona Dallas, i Patriots non sbagliano

Tanti dubbi per l'intero match, poi i colpi che fanno cambiare idea. All'AT&T Stadium il rookie Prescott fa rimpiangere a lungo l'infortunato Tony Romo: Philadelphia assapora il colpo in casa dei Cowboys, ma i padroni di casa non mollano, rimontano da 10 di svantaggio e nell'overtime piazzano la zampata. E la partita di Prescott diventa memorabile: prima il servizio a Dez Bryant per il pareggio, poi l'assistenza per Jason Witten nei supplementari a sigillare il successo di una scatenata Dallas, che sale a 6-1 e guarda tutti dall'alto in Nfc. In Afc, invece, spiccano come sempre i Patriots. Contro i temibili Bills (ora a 4-4 di score stagionale) la vittoria è addirittura più facile di quanto ci si aspettasse. Brady serve per 4 touchdown e centra un piccolo record: è il 26esimo successo personale contro Buffalo, la sua vittima preferita in carriera. Stop a sorpresa per i Seattle Seahawks: Russell Wilson e compagni si fermano in casa dei New Orleans Saints, che vincono 25-20 e provano a rimettersi in carreggiata nella difficile strada verso il raggiungimento dei playoff.