Nfl, Peyton Manning dice basta: si ritira il quarterback dei record

L'ultima finezza l'ha riservata nelle tempistiche usate per fare l'annuncio: non nell'immediato post-partita del Superbowl, per non offuscare la festa dei suoi tifosi e dei suoi compagni. Ma ora sì, è ufficiale: Peyton Manning si ritira e lascia il football americano. A 39 anni, il quarterback dei record ha comunicato ai Denver Broncos , unica sua altra squadra oltre agli Indianapolis Colts. Un mese dopo il trionfo coi Broncos, quindi, Manning dice basta.

I record che Manning si lascia alle spalle sono tanti e descrivono la sua carriera molto più dei due Superbowl vinti, uno coi Colts e uno coi Broncos. Per cinque volte ha vinto il premio di Mvp, chiude come il primo quarterback per yds lanciate in assoluto (71.940), per yds lanciate in stagione (5.477), per touchdown lanciati (539). Ma anche per numero di vittorie, ben 186, come Favre.



Maniacale, preciso, innovativo: il suo modo di leggere il gioco ha rivoluzionato il football. Ha reso migliore sia le squadre che i compagni. L'eredità di Manning è proprio questa: nonostante gli infortuni che hanno minato la sua carriera (nel 2011 fu ad un passo dal ritiro) è tornato e ha insegnato football fino a 39 anni.