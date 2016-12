Nfl: Patriots implacabili, crollano i Vikings

Nella Week 7 di Nfl prosegue spedito il cammino dei Patriots che espugnano l'Heinz Field di Pittsburgh battendo 27-16 gli Steelers . New England mantiene il primato nella Afc grazie al solito Tom Brady (222 Yards lanciate con 2 passaggi da Touchdown). Prima sconfitta stagionale per i Vikings , battuti 21-10 dagli Eagles, nonostante le 224 Yds con 1 Td del quarterback Sam Bradford, ex dell'incontro arrivato proprio da Philadelphia in estate.

Dopo il ko casalingo con Kansas City, i Raiders si rialzano vincendo 33-16 in trasferta sul campo dei Jaguars. Oakland resta al secondo posto nella Afc e può festeggiare il ritorno dopo l'infortunio all'alluce del running back Latavius Murray, autore di 2 TD. Nonostante l'overtime, termina infine in parità (6-6) il match tra i Cardinals e i Seahawks. Nessun touchdown per le due formazioni che sbagliano entrambe un field goal decisivo nel supplementare (Stephen Hauschka per Seattle e Chandler Catanzaro per Arizona).