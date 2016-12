Nfl, il football americano in esclusiva su Premium Sport HD

10:43 - Parte questa notte lo spettacolo dell'NFL, la massima lega statunitense di football americano di cui Premium detiene i diritti di trasmissione in esclusiva per i prossimi tre anni. Questa notte in diretta su Premium alle 2.30 New England Patriots-Pittsburgh Steelers. Domani, alle 15.30, la replica con telecronaca italiana (Gabriele Cattaneo e Federico Mastria).

Gli abbonati alla pay tv di Mediaset saranno gli unici in Italia ad assistere a tre match settimanali della regular season (in diretta in lingua originale e in replica il giorno dopo con il commento in italiano), a tutti i playoff e alla finale-evento del campionato, il cinquantesimo Super Bowl della storia americana che si disputerà il 7 febbraio 2016 al Levi's Stadium di Santa Clara, in California (l'anno scorso è stato il programma più visto in tutta la storia della televisione statunitense con 115 milioni di telespettatori).

GLI APPUNTAMENTI

Di seguito la programmazione su PREMIUM SPORT HD



“New England Patriots-Pittsburgh Steelers”

in diretta alle ore 2.30 (notte tra giovedì 10 e venerdì 11) e in replica alle ore 15.30 di venerdì 11 settembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Federico Mastria

“Dallas Cowboys-New York Giants”

in diretta alle ore 2.30 (notte tra domenica 13 e lunedì 14) e in replica alle ore 15.30 di lunedì 14 settembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta



“San Francisco 49ers-Minnesota Vikings”

in diretta alle ore 2.30 (notte tra lunedì 14 e martedì 15) e in replica alle ore 15.30 di martedì 15 settembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta