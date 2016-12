Nfl: i Titans surclassano i Jaguars

Vittoria netta per aprire la Week 8 di Nfl per i Tennessee Titans che superano 36-24 i Jacksonville Jaguars. Raro successo al Nissan Stadium di Nashville per i Titans visto che è solo il quarto dall'inizio del 2014 e tre di questi sono arrivati proprio contro i Jaguars. Partenza forte dei padroni di casa che nel secondo periodo dilagano: Mariota trova Wright in endzone con un lancio da 36 yards per il 10-0, poi altre due mete firmate dai running back Henry e Murray per il 24-0 e infine un altro calcio di Succop che fissa il punteggio sul 27-0 all'intervallo. La ripresa si apre con la prima dei Jaguars di Thomas pescato dal lancio di Blake Bortles ma a metà terzo periodo Mariota, autore di una prestazione da 270 yards lanciate, firma il suo secondo td pass di serata pescando Matthews per il 33-8. Nel finale Jacksonville segna due mete Hurns e Walters che rendono meno dura la sconfitta, la quinta della stagione. Si tratta invece della quarta vittoria in otto gare per Tennessee che per la prima volta dal 2011 gira alla boa di metà stagione con un record non perdente.