Nfl: i Ravens dilagano, Browns nel baratro

Numeri da incubo per i Cleveland Browns, alle prese con la peggiore stagione della loro storia: oltre allo score di 0-10 che non ha precedenti, la squadra di Hue Jackson incassa contro i Ravens l'11esima sconfitta consecutiva in trasfera. L'ultima vittoria, proprio a Baltimore, risale addirittura all'ottobre di un anno fa. Eppure la partita non era iniziata male per Cleveland, capace di chiudere il primo tempo in vantaggio 7-6. Assordante, però, il crollo nella seconda parte di gara con Joe Flacco che prende per mano i Ravens in un terzo periodo da urlo (parziale di 15-0). L'inerzia della gara è ormai dalla parte della squadra di John Harbaugh che chiude i conti sul definitivo 28-7, un punteggio che rappresenta la vittoria più larga di Baltimore negli ultimi due anni: curiosamente l'ultima batosta (20-10) era stata inflitta proprio a Cleveland il 28 dicembre 2014.