Nfl: i Packers stendono i Cowboys, festa Steelers

Nella notte Nfl un field goal da 51 yard siglato allo scadere da Mason Crosby regala ai Green Bay Packers la vittoria per 34-31 a Dallas sui Cowboys e l'accesso alla finale della Nfc Conference contro gli Atlanta Falcons, ultimo atto prima del Super Bowl LI. Successo esterno anche per i Pittsburgh Steelers che si impongono 18-16 all'Arrowhead Stadium di Kansas City e accedono all'AFC Championship Game dove affronteranno i New England Patriots.